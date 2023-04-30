Чичерова назвала манеж ЦСКА лёгкоатлетическим храмом

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Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова высказала признательность обществу ЦСКА за возможность реализовать себя в легкой атлетике.

«ЦСКА для меня — это большая дружная армейская семья, это жизнь, вдохновение, гордость — все это ты испытываешь, осознавая колоссальный масштаб традиций, заслуг и славы, связанных с клубом», — цитирует Чичерову ТАСС.

По её словам, на протяжении 100 лет спортсмены ЦСКА «неизменно пополняли копилку нашей сборной медалями высшего достоинства».

«И у каждого из нас есть ощущение причастности к клубу, которое дает силу, как дереву дают силу его корни», — добавила Чичерова.

40-летняя уроженка Ростовской области завоевала золотую медаль Олимпиады 2012 года в Лондоне. В коллекции Чичеровой также золото, серебро и две бронзы чемпионатов мира.

Спортивного клуба армии был основан 29 апреля 1923 года. В эти дни ЦСКА празднует своё столетие.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил ЦСКА с 100-летним юбилеем.
















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