Путин поздравил ЦСКА с 100-летним юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил ЦСКА с 100-летним юбилеем.
Путин поздравил ЦСКА с 100-летним юбилеем
  • РИА Новости

В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил, что представители спортивного клуба являются примером честного, беззаветного служения делу.

Официальным днём основания спортивного клуба армии считается 29 апреля 1923 года. В этот день прошёл первый спортивный праздник — футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что команда упустила победу в матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» из-за плохой реализации.

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