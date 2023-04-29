Путин поздравил ЦСКА с 100-летним юбилеем
- РИА Новости
В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент отметил, что представители спортивного клуба являются примером честного, беззаветного служения делу.
Официальным днём основания спортивного клуба армии считается 29 апреля 1923 года. В этот день прошёл первый спортивный праздник — футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы.
Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов заявил, что команда упустила победу в матче 24-го тура РПЛ с «Локомотивом» из-за плохой реализации.