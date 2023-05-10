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WADA: РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу

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Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) опубликовала релиз о заседании исполнительного комитета организации, которое пройдёт в Монреале.
WADA: РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу
  • Legion-Media

«Исполком получил обновлённую информацию о текущем статусе РУСАДА, которое по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу», — говорится в релизе.

28 апреля президент Владимир Путин наделил Российское антидопинговое агентство полномочием устанавливать антидопинговые нормы. До этого по закону ответственным за утверждение антидопинговых норм был Минспорт.

Ранее сообщалось, что Олег Матыцин отметил ответственный и последовательный подход России в борьбе с допингом.

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