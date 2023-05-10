WADA: РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу
- Legion-Media
«Исполком получил обновлённую информацию о текущем статусе РУСАДА, которое по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу», — говорится в релизе.
28 апреля президент Владимир Путин наделил Российское антидопинговое агентство полномочием устанавливать антидопинговые нормы. До этого по закону ответственным за утверждение антидопинговых норм был Минспорт.
Ранее сообщалось, что Олег Матыцин отметил ответственный и последовательный подход России в борьбе с допингом.