Матыцин отметил ответственный и последовательный подход России в борьбе с допингом

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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в заседании президиума восьмой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в Сенегале.
Матыцин отметил ответственный и последовательный подход России в борьбе с допингом
  • РИА Новости

«Для России большая честь стать ключевым донором Фонда искоренения допинга в спорте. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий РУСАДА полномочиями утверждать национальные антидопинговые правила. Это ещё раз продемонстрирует на международной арене ответственный и последовательный подход России в борьбе с допингом», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта. 

Он также отметил, что Фонд позволяет многим странам‑участникам реализовывать значимые инициативы в области образования, наставничества и формирования законодательной и нормативной базы в сфере антидопинговой деятельности. 

Ранее Путин наделил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) полномочием устанавливать антидопинговые нормы.

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