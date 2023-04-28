Матыцин отметил ответственный и последовательный подход России в борьбе с допингом

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин принял участие в заседании президиума восьмой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в Сенегале.

«Для России большая честь стать ключевым донором Фонда искоренения допинга в спорте. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий РУСАДА полномочиями утверждать национальные антидопинговые правила. Это ещё раз продемонстрирует на международной арене ответственный и последовательный подход России в борьбе с допингом», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Он также отметил, что Фонд позволяет многим странам‑участникам реализовывать значимые инициативы в области образования, наставничества и формирования законодательной и нормативной базы в сфере антидопинговой деятельности.

Ранее Путин наделил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) полномочием устанавливать антидопинговые нормы.