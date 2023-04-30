Хабиб признался, что USADA 49 раз проверяло его на допинг
«49 раз меня проверили на допинг за пять лет. Всегда любил чистоту», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.
34-летний российский боец показал фотографию с наградой от USADA за чистые тесты на допинг.
Нурмагомедов в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. Он владел чемпионским поясом UFC в лёгком весе. В последнем бою в октябре 2020 года Нурмагомедов нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.
Ранее сообщалось, что чемпионка США по прыжкам в длину Дэвис дисквалифицирована за употребление марихуаны.