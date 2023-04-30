Хабиб признался, что USADA 49 раз проверяло его на допинг

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что Антидопинговое агентство США (USADA) ни разу не находило в его анализах запрещённые препараты.

«49 раз меня проверили на допинг за пять лет. Всегда любил чистоту», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

34-летний российский боец показал фотографию с наградой от USADA за чистые тесты на допинг.

Нурмагомедов в 29 поединках в карьере не потерпел ни одного поражения. Он владел чемпионским поясом UFC в лёгком весе. В последнем бою в октябре 2020 года Нурмагомедов нанёс поражение удушающим приёмом американцу Джастину Гэтжи.

Ранее сообщалось, что чемпионка США по прыжкам в длину Дэвис дисквалифицирована за употребление марихуаны.

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