Чемпионка США по прыжкам в длину Дэвис дисквалифицирована за употребление марихуаны
23-летняя спортсменка дисквалифицирована на один месяц и лишена золотой медали чемпионата США по лёгкой атлетике в Альбукерке после положительного результата теста на тетрагидроканнабинол, сообщает пресс-служба USADA.
Дэвис не смогла пройти допинг-тест. В её организме обнаружили компоненты каннабиса, марихуаны и гашиша.
Атлетка победила в соревнованиях по прыжкам в длину с результатом 6,99 м.
Срок дисквалификации Дэвис был сокращён до одного месяца, поскольку она употребляла каннабис во внесоревновательный период, а также потому, что она успешно завершила программу лечения от злоупотребления психоактивными веществами.
На Олимпийских играх в Токио Дэвис заняла шестое место по прыжкам в длину.
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