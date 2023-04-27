Чемпионка США по прыжкам в длину Дэвис дисквалифицирована за употребление марихуаны

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Антидопинговое агентство США (USADA) приняло решение наложить дисциплинарные санкции на участницу Олимпиады 2020 года легкоатлетку Тару Дэвис.

23-летняя спортсменка дисквалифицирована на один месяц и лишена золотой медали чемпионата США по лёгкой атлетике в Альбукерке после положительного результата теста на тетрагидроканнабинол, сообщает пресс-служба USADA.

Дэвис не смогла пройти допинг-тест. В её организме обнаружили компоненты каннабиса, марихуаны и гашиша.

Атлетка победила в соревнованиях по прыжкам в длину с результатом 6,99 м. 

Срок дисквалификации Дэвис был сокращён до одного месяца, поскольку она употребляла каннабис во внесоревновательный период, а также потому, что она успешно завершила программу лечения от злоупотребления психоактивными веществами.

На Олимпийских играх в Токио Дэвис заняла шестое место по прыжкам в длину.

Ранее баскетбольный агент Обрад Фимич сообщил, что в НБА проверяют только на наличие наркотиков.

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