Фимич — о допинге в НБА: проверяют только на наличие наркотиков
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«В НБА единственное, что проверяют, — это наличие в крови кокаина и марихуаны. И то сейчас идёт разговор, чтобы оставить только одно вещество, а марихуану разрешить как средство для восстановления», — заявил Фимич в беседе с RT.
Он также объяснил, почему баскетболисты клубов НБА более выносливые, чем игроки из европейских чемпионатов.
«В Европе баскетболисты устают в концовке игры, а здесь такого не происходит. Значит, они явно используют вспомогательные средства. Я человек из спорта, и когда ты видишь идеальное тело, то возникают вопросы. Просто невозможно долго держать в таком тонусе тело. Нужно сидеть на жёсткой диете, а многие игроки любят покушать картошку фри и другой фастфуд», — добавил Фимич.
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