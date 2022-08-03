военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Фимич — о допинге в НБА: проверяют только на наличие наркотиков

Короткая ссылка
Баскетбольный агент Обрад Фимич рассказал о ситуации с запрещёнными препаратами в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Фимич — о допинге в НБА: проверяют только на наличие наркотиков
  • AP
  • © Jeff Chiu

«В НБА единственное, что проверяют, — это наличие в крови кокаина и марихуаны. И то сейчас идёт разговор, чтобы оставить только одно вещество, а марихуану разрешить как средство для восстановления», — заявил Фимич в беседе с RT.

Он также объяснил, почему баскетболисты клубов НБА более выносливые, чем игроки из европейских чемпионатов.

«В Европе баскетболисты устают в концовке игры, а здесь такого не происходит. Значит, они явно используют вспомогательные средства. Я человек из спорта, и когда ты видишь идеальное тело, то возникают вопросы. Просто невозможно долго держать в таком тонусе тело. Нужно сидеть на жёсткой диете, а многие игроки любят покушать картошку фри и другой фастфуд», — добавил Фимич.

Экс-скаут сборной России по хоккею Сергей Федотов уверен, что в США не подпишут кодекс WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить