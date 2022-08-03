Экс-скаут сборной России по хоккею уверен, что в США не подпишут кодекс WADA

Бывший скаут сборной России по хоккею Сергей Федотов прокомментировал призыв президента WADA Витольда Баньки к профессиональным лигам США подписать Всемирный антидопинговый кодекс.

«Хорошо знаю американские профессиональные лиги, и мне кажется фантастическим заявление Баньки. Это попытка всех взять под свои знамёна. Но не вижу ни одного реального повода, чтобы организации, в том числе студенческие, согласились на такое предложение. Тем более что WADA в последние годы себя достаточно сильно дискредитировало», — заявил Федотов RT.



По его словам, в лигах не захотят, чтобы WADA вмешивалось в работу НХЛ, НБА и НФЛ.

«И это даже важнее, чем несовпадение по препаратам. Независимость лиг — это их важное достижение. Поэтому ни одна из них, особенно если говорить про баскетбол и хоккей, не пойдёт навстречу WADA. Уверен в этом на 99,9%», — добавил он.

Ранее бывший заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая объяснила, как можно привести в соответствие с кодексом WADA регламенты лиг США.