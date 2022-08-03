Пахноцкая объяснила, как можно привести в соответствие с кодексом WADA регламенты лиг США
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«Лиги не подписывали кодекс. Тем не менее у всех есть свои антидопинговые регламенты, которые частично опираются на список запрещённых препаратов WADA, хотя там значительно более мягкие условия и в плане тестирования, и в плане возможного наказания за нарушение правил. Основа есть, и её можно привести в соответствие с кодексом WADA», — заявила Пахноцкая в беседе с RT.
Ранее баскетбольный агент Обрад Фимич заявил, что НБА не станет подписывать кодекс WADA после призыва Баньки.