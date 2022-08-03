Баскетбольный агент Фимич: НБА не станет подписать кодекс WADA после призыва Баньки

Баскетбольный агент Обрад Фимич высказался о призыве президента WADA Витольда Баньки к профессиональным лигам США подписать Всемирный антидопинговый кодекс.

«Американский профессиональный спорт — это большой бизнес, в котором крутятся огромные деньги. Каждый матч — шоу для зрителей. И если подписать антидопинговый кодекс и начать проверять игроков на запрещённые вещества, то уровень НБА сильно упадёт. Поэтому вряд ли лига станет это делать», — заявил Фимич RT.

Ранее сообщалось, что Маргарита Пахноцкая считает здравым призыв Баньки к лигам США подписать кодекс WADA.