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Баскетбольный агент Фимич: НБА не станет подписать кодекс WADA после призыва Баньки

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Баскетбольный агент Обрад Фимич высказался о призыве президента WADA Витольда Баньки к профессиональным лигам США подписать Всемирный антидопинговый кодекс.
Баскетбольный агент Фимич: НБА не станет подписать кодекс WADA после призыва Баньки
  • Gettyimages.ru
  • © Mitchell Leff

«Американский профессиональный спорт — это большой бизнес, в котором крутятся огромные деньги. Каждый матч — шоу для зрителей. И если подписать антидопинговый кодекс и начать проверять игроков на запрещённые вещества, то уровень НБА сильно упадёт. Поэтому вряд ли лига станет это делать», — заявил Фимич RT.

Ранее сообщалось, что Маргарита Пахноцкая считает здравым призыв Баньки к лигам США подписать кодекс WADA.

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