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Пахноцкая считает здравым призыв Баньки к лигам США подписать кодекс WADA

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Бывший заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая высказалась о призыве президента WADA Витольда Баньки к профессиональным лигам США подписать Всемирный антидопинговый кодекс.
Пахноцкая считает здравым призыв Баньки к лигам США подписать кодекс WADA
  • AFP
  • © Irek DOROZANSKI

«Я думаю, что желание Баньки как минимум справедливо. Конечно, это достаточно большой вызов, потому что профессиональные лиги — не национальные федерации. Тем не менее игроки, выступающие в США, могут быть также членами национальных сборных, поэтому стремление WADA здравое и справедливое. Пойдут ли лиги навстречу, сложно сказать. Но за годы работы в РУСАДА я поняла, что любое отклонение от общих требований создаёт прецедент. И у остальных заинтересованных лиц рано или поздно либо возникнет открытый вопрос, почему одним можно, а другим нельзя, либо появится желание также не соблюдать антидопинговые правила», — заявила Пахноцкая RT.

Ранее сообщалось, что глава WADA призвал американские лиги подписать антидопинговый кодекс.

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