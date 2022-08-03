Глава WADA призвал американские лиги подписать антидопинговый кодекс

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал, что Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) и профессиональные спортивные лиги США должны подписать Всемирный антидопинговый кодекс.

«NCAA — хороший пример организации, которая должна стать подписантом. Думаю, пришло время подумать о сотрудничестве и о том, как мы можем побудить их и профессиональный спорт США подписать кодекс», — передаёт слова Баньки РИА Новости.

США входят в число подписантов кодекса WADA, однако NFL, MLB, НБА, НХЛ и NCAA не придерживаются его правил.

Напомним, что глава WADA считал важным поддерживать контакты с РУСАДА, несмотря на отстранение россиян от участия в турнирах. Большинство спортивных федераций запретили россиянам выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

РУСАДА с декабря 2020 года лишено статуса соответствия. В данный момент ведётся работа над его восстановлением.

Ранее Оливье Ниггли сообщил, что российских спортсменов необходимо продолжать проверять на допинг.