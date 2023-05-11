«Показали конфетку и засунули обратно в карман»: FIE не допустила Великую, Егорян и Позднякову к отбору на Игры-2024

Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к соревнованиям под своей эгидой двукратных олимпийских чемпионок саблисток Яну Егорян, Софью Великую и Софию Позднякову, а также ряд других лидеров сборной России. В организации сослались на рекомендации МОК, не представив дополнительных обоснований. По мнению восьмикратного чемпиона мира Алексея Якименко, дело вовсе не в причастности атлетов к обществам ЦСКА и «Динамо», а в намерении максимально ослабить команду. Как отметил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов, в таких условиях даже одобренные FIE кандидаты не поедут на зарубежные турниры.

Международная федерация фехтования (FIE), следуя рекомендациям МОК, в начале марта сообщила, что допустит россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Однако всё оказалось не так просто, как выглядело на первый взгляд. Два месяца FIE изучала составы сборных, и в четверг, 11 мая, пришли первые согласования по саблистам. В списках допущенных не оказалось сильнейших российских спортсменов, в том числе двукратных олимпийских чемпионок Софьи Великой, Яны Егорян и Софии Поздняковой.

По словам президента Федерации фехтования России (ФФР) Ильгара Мамедова, знакомых общественности фамилий среди допущенных к участию в турнирах нет.

«Сейчас мы ждём списки по рапире, по шпаге, а также список врачей, тренеров и других специалистов. Потом проведём общее собрание, после которого будет понимание, что делать дальше. Я не собираюсь делить сборную России на хороших и плохих, на угодных и неугодных», — заявил Мамедов ТАСС.

И похоже, функционер всё меньше верит, что спортсмены ФФР смогут выступить на Олимпиаде в Париже в следующем году.

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«О пропуске Игр говорить ещё рано. Но нужно понимать: мы уже пропустили шесть этапов олимпийской квалификации, на этой неделе пропустим ещё. И дальше наше отставание будет только расти. На данный момент всё выглядит так: нам показали конфетку, но в итоге засунули её обратно в карман и так её и не дали. Но, повторюсь, для нас эта ситуация была ожидаемой», — приводит слова Мамедова «Матч ТВ».

Причём в FIE не стали объяснять, почему не допущены лидеры национальной команды. Формальное основание лежит на поверхности: все они выступают за ЦСКА и «Динамо» или ранее представляли эти клубы, а в 2019 году Егорян и Великая даже принимали участие во Всемирных военных играх в Ухани. И в международной федерации не захотели закрывать на это глаза. Впрочем, по мнению восьмикратного чемпиона мира Алексея Якименко, истинные причины кроются совсем в другом.

«Непонятно, на чём основан выбор международной федерации и какие цели преследуются. Но по какой-то случайности в этом списке не оказалось наших ведущих спортсменов. И спортивные общества ЦСКА и «Динамо» здесь совершенно ни при чём. Это похоже на намеренный удар по нашим сильнейшим саблистам, чтобы мы не смогли победить на соревнованиях. Все прекрасно понимают, что у нас убойная команда, которая не раз показывала высокий уровень на Олимпиадах», — заявил Якименко в беседе с RT.

При этом, по мнению специалиста, никакого раскола в национальной команде FIE таким образом добиться не сможет, поскольку атмосфера внутри коллектива очень хорошая.

«У нас 10 мая закончился женский сбор совместно с юниорами. Молодёжь все очень хорошо принимают. Мы проводим тимбилдинги, все друг друга поддерживаем. И если у второго состава появится возможность выступить на международных соревнованиях, то наши основные саблистки их только поддержат. У нас очень хороший и дружный коллектив. Никакого разлада внутри не будет. Мы пережили пандемию, справимся и в это сложное время», — уверен Якименко.

В то же время Яна Егорян не теряет надежды выступить на международных соревнованиях. По словам двукратной олимпийской чемпионки, пока обнародована только предварительная информация.

«Списки ещё обрабатываются, насколько мне известно, это не окончательное решение. Да, пока одобрение получили определённые спортсмены, но нужно ещё дождаться, когда нам точно скажут, кто может ехать, а кто — нет. Надеюсь, что справедливость восторжествует и спортсмены будут допущены к участию на международной арене», — приводит ТАСС слова Егорян.

Куда более категоричен в своих суждениях оказался глава ОКР Станислав Поздняков. Четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию назвал поведение FIE фарсом.

«МОК навязывает такие критерии, при которых участие подавляющего большинства наших атлетов и практически всех лидеров сборных команд в отборочных олимпийских и иных соревнованиях на практике нереально. Это, по сути, инструментарий плохо завуалированного отстранения, не говоря уже о дискриминации и двойных стандартах, по-прежнему применяемых по национальному признаку», — написал Поздняков в своём Telegram-канале.

По словам главы ОКР, российские фехтовальщики, допущенные к международным стартам, никогда не будут принимать участие в соревнованиях на предложенных условиях.

«Я неоднократно обсуждал с членами сборной предлагаемый им формат «возвращения». И могу сказать, что никто из них не рассматривал и не рассматривает вариант выступлений на международных турнирах при существующих ограничениях. Позиция едина: участвовать наши фехтовальщики будут только при наличии равных прав со спортсменами других стран, без надуманных и неправомерных параметров и прочих искусственных полос препятствий», — написал Поздняков.

Разделяет эту позицию и депутат Госдумы Светлана Журова. Она предполагает, что FIE «спустили сверху» инструкцию, согласно которой сборная России должна поехать, но без своих лидеров.

«Мало того что мы едем туда без флага и гимна, так ещё и не завоюем то количество медалей, на которое рассчитывали. И это создаст информационный фон, на котором окажется, что Россия выступила плохо. Дальше поднимется волна критики, она негативно скажется на эмоциональном состоянии наших спортсменов. А большинство людей не обратит внимание на то, что никто из лидеров сборной не участвовал в соревнованиях», — заявила Журова в комментарии RT.

По словам олимпийской чемпионки, нынешняя ситуация напоминает ту, что сложилась в 2018-м на Играх в Южной Корее, когда Россия выступала в ограниченном составе и завоевала не так много наград, после чего многие поспешили упрекнуть Министерство спорта в том, что оно плохо работает.

«Это целый комплекс мер, направленный против России. Они хотят расколоть команду. И начали с лидеров. Их насильно заставляют завершить карьеру подобным образом. Дескать, молодым дорогу мы даём, а ваши звёзды пусть заканчивают, раз их не допустили. Федерация фехтования России при таком раскладе не захочет делиться и не поедет. В ответ на это они будут призывать молодых спортсменов менять гражданство и указывать на то, что родная сборная не дала вам возможности проявить себя на международной арене, а мы это компенсируем», — добавила Журова.

Негативно оценили решение FIE и в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, абсолютно неверно пытаться обусловить какими-то политическими требованиями к атлетам их участие в международных турнирах.

«Спортсмены должны иметь право на участие в соревнованиях, на отстаивание своей спортивной чести и спортивной чести своей страны», — подчеркнул Песков.

Остаётся надеяться, что списки FIE действительно пока предварительные. И в окончательных документах появятся все сильнейшие фехтовальщики России. В противном случае, как уже подтвердил Мамедов, сборная на международные турниры не поедет. Впрочем, в команде стараются по этому поводу не сильно расстраиваться.

«Пока мы находимся в такой ситуации, юные фехтовальщики должны расти и набираться опыта с нашими чемпионами: Софьей Великой, Яной Егорян, Софией Поздняковой, Ольгой Никитиной. И тренеры это понимают, поэтому у нас очень сильная женская юниорская сборная», — сказал Якименко в разговоре с RT.