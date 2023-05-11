Допущенные FIA фехтовальщики не будут участвовать в международных турнирах

Российские спортсмены, которые получили допуск от Международной федерации фехтования (FIE), не будут участвовать в соревнованиях.

Об этом РИА Новости сообщил глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

В марте конгресс FIE принял решение разрешить российским и белорусским атлетам участвовать в международных соревнованиях.

Ранее Станислав Поздняков заявил, что фехтовальщики будут участвовать в турнирах при равенстве прав.