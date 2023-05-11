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Поздняков заявил, что фехтовальщики будут участвовать в турнирах при равенстве прав

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о том, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила некоторых российских спортсменов до соревнований.
Поздняков заявил, что фехтовальщики будут участвовать в турнирах при равенстве прав
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

«Позиция едина — участвовать наши спортсмены будут только при наличии равных прав с атлетами из других стран, без надуманных параметров и прочих искусственных полос препятствий», — написал Поздняков в Telegram-канале.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

В марте же конгресс FIE разрешил россиянам принять участие в международных соревнованиях.

Ранее Ильгар Мамедов назвал «идиотизмом» отмену соревнований из-за допуска россиян.

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