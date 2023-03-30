«Нашли самый эффективный способ давления»: Польша намерена допускать на турниры только россиян, выступающих против СВО

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что власти страны допустят до участия в Европейских играх, которые пройдут летом в Кракове, только тех россиян и белорусов, которые открыто выступят против СВО. Им будет предложено подписать соответствующее заявление. Кроме того, политик планирует сделать такую бумагу условием допуска до всех соревнований на территории страны, в частности до этапа Кубка мира по фехтованию в Познани. По словам депутата Госдумы Светланы Журовой, такое поведение вполне ожидаемо, однако атлетам нужно хорошо подумать, нужны ли им старты, где нарушаются права человека.

Чем ближе Олимпийские игры в Париже и международные соревнования, на которых будет осуществляться отбор на главный старт четырёхлетия, тем более неадекватно выглядит ситуация с допуском к ним россиян и белорусов. Сейчас даже в самом МОК, скорее всего, осознают, что в прошлом году ошиблись, рекомендовав отстранить спортсменов. Таким образом, комитет фактически открыл ящик Пандоры и дал возможность представителям ряда стран оказывать давление на международные федерации, которые поначалу не хотели прибегать к радикальным мерам.

Самый яркий тому пример — стыковые матчи отбора на ЧМ-2022 в Катаре. Изначально УЕФА и ФИФА взяли паузу и долго игнорировали рекомендации МОК. Но сборной России не повезло: по жребию в соперники ей досталась команда Польши. В стране устроили настоящую истерику по поводу предстоящей встречи, а игроки пообещали бойкотировать отбор на мундиаль, если международная федерация не отстранит подопечных Валерия Карпина. Затем в политические игры были втянуты ещё и Швеция с Чехией. В итоге обе футбольные организации сдались под давлением общественности.

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Теперь же МОК столкнулся с тем, что, утратив контроль над ситуацией, не может вернуть его обратно. Об утере влияния на происходящее говорит, в частности, высказывание министра спорта Польши Камиля Бортничука. В эфире радиостанции RMF FM он открыто заявил, что продолжит шантажировать комитет, пока не добьётся своего.

«Вопрос бойкота всё время должен быть актуален в контексте наших контактов с МОК. Потому что МОК этого боится», — уверен чиновник.

При этом, по мнению олимпийской чемпионки по конькобежному спорту и депутата Госдумы Светланы Журовой, таким образом министр нарушает права своих же спортсменов.

«Мне интересно, как сами польские участники Олимпиады относятся к этому вопросу. Допустим, если наши и белорусы всё-таки поедут на турнир. Они что, лишат своих спортсменов Игр назло врагам? Это больше походит на анекдот: «Я сегодня обманул кондуктора — заплатил и не поехал». Это выглядит достаточно странно. Тем более что Польша вообще не сторона конфликта. Они пытаются манипулировать своими спортсменами, чтобы шантажировать МОК, ради того чтобы быть участниками повестки, делают спортсменов заложниками. Это просто сотрясание воздуха на ровном месте. Говорить всегда очень удобно, посмотрим, что будет на деле», — сказала Журова в комментарии RT.

Чего же хочет добиться от МОК Бортничук? На данный момент — пересмотра озвученных на днях рекомендаций по допуску россиян и белорусов. Чиновник требует, чтобы они подписывали бумагу, в которой открыто выступали бы против СВО. И именно таких спортсменов министр готов пригласить на Европейские игры, которые пройдут в Кракове с 21 июня по 2 июля.

«Мы их пригласим. Тех, кто выполнит условие. В рамках неподдерживания боевых действий пусть они подпишут заявление, что выступают против военных преступлений. Если российский спортсмен подпишет такое заявление, то я сердечно приглашаю его в Польшу и в европейский спорт. Мы включим в это заявление фамилию Владимира Путина, включим формулировку «военные преступления», — заявил Бортничук.

По словам Журовой, подобные условия нарушают права человека, но их выдвижение было ожидаемо со стороны недружественных стран.

«Польские политики настроены давить на российских и белорусских спортсменов до конца. Видимо, нашли самый эффективный способ — заставить ответить россиян перед законом. Поэтому здесь встаёт закономерный вопрос: а нужно ли участвовать в этих Европейских играх, где вынуждают нарушать закон? Это нарушение прав человека», — отметила собеседница RT.

Проблема в том, что Бортничук собирается требовать подписания такого заявления от всех отечественных спортсменов, которые хотят выступать на соревнованиях на территории Польши. В частности, на этапе Кубка мира по фехтованию.

Напомним, Международная федерация фехтования (FIE) стала первой международной федерацией, которая ещё до последних рекомендаций МОК допустила россиян и белорусов до стартов в нейтральном статусе без каких-либо дополнительных ограничений. Это привело к тому, что несколько стран отменили турниры. К Финляндии и Германии в четверг, 30 марта, присоединилась Дания.

«Мы пришли к выводу, что, к сожалению, не в состоянии провести соревнования. Мы не можем сделать это в нынешних условиях, когда к участию допускаются российские и белорусские спортсмены», — заявил председатель Федерации фехтования Дании Ян Сильвест Йенсен в интервью NTB.

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В Польше также не хотели проводить с 21 по 23 апреля этап Кубка мира в Познани, однако, похоже, придумали более изощрённый способ избавиться от неугодных спортсменов. Как отметил Бортничук, национальная федерация уже отправила FIE соответствующее письмо с предложением создать дополнительное условие допуска.

Причём последние шаги чиновника — открытое вмешательство политики в работу спортивных организаций, что должно сразу же пресекаться. Но в Польше санкций не боятся, поскольку их пока ни разу не было. К тому же подобная истерия даёт свои плоды, пусть и не всегда. Хотя глава МОК Томас Бах и убеждает всех, что такие поступки властей отдельных стран сделали ещё более сплочённой позицию членов комитета.

«Правительства не могут решать, граждане каких стран должны принимать участие в соревнованиях. Это будет конец мирового спорта, каким мы его знаем. Члены МОК очень обеспокоены политизацией спорта и настроем правительств, которые хотят захватить право на организацию турниров в своих странах и даже в других странах, — отметил Бах на пресс-конференции в четверг. — Прискорбно, что все правительства, критикующие рекомендации, не учитывают двойные стандарты. У нас нет никаких санкций против других стран, которые ведут 70 текущих конфликтов в мире. Ещё более прискорбно, что они не обращают внимания на заявления докладчиков ООН в области прав человека».

Остаётся надеяться, что FIE на шантаж поляков не поведётся, а другие федерации прислушаются к голосу разума, а не к рекомендациям МОК и провокационным предложениям чиновников.