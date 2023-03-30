Глава МОК Бах считает недопустимым влияние правительств на участие стран в Олимпиаде

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал влияние правительств на участие стран в Олимпийских играх.

«Прискорбно, что все правительства, критикующие рекомендации, не учитывают двойные стандарты. У нас нет никаких санкций против других стран, которые ведут 70 текущих конфликтов в мире», — заявил Бах заявил на пресс-конференции.

30 марта министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил, что страна будет требовать от российских спортсменов подписать документ об осуждении СВО для участия в Европейских играх. Также страна готова бойкотировать Олимпиаду в Париже из-за допуска российских спортсменов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение, что Бах разрушил олимпийское движение.