Глава МОК Бах считает недопустимым влияние правительств на участие стран в Олимпиаде

Короткая ссылка
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал влияние правительств на участие стран в Олимпийских играх.
Глава МОК Бах считает недопустимым влияние правительств на участие стран в Олимпиаде
  • РИА Новости

«Прискорбно, что все правительства, критикующие рекомендации, не учитывают двойные стандарты. У нас нет никаких санкций против других стран, которые ведут 70 текущих конфликтов в мире», — заявил Бах заявил на пресс-конференции.

30 марта министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил, что страна будет требовать от российских спортсменов подписать документ об осуждении СВО для участия в Европейских играх. Также страна готова бойкотировать Олимпиаду в Париже из-за допуска российских спортсменов.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение, что Бах разрушил олимпийское движение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить