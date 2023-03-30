Польша намерена потребовать от российских спортсменов осуждения СВО для участия в Евроиграх
- РИА Новости
«Если российский спортсмен подпишет такое заявление, то, думаю, это будет являться свидетельством моральности и он сможет участвовать в соревнованиях», — сказал Бортничук в эфире радиостанции RMF FM.
Игры пройдут с 21 июня по 2 июля в Кракове.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.
Ранее сообщалось, что Польша намерена бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов.