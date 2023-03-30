Польша намерена бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов
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«Вопрос бойкота всё время должен быть актуален в контексте наших контактов с МОК. Потому что МОК этого боится», — приводит слова Бортничука RMF FM.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.
Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал рекомендации МОК дискриминацией по отношению к хоккеистам.