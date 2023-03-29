Третьяк назвал рекомендации МОК дискриминацией по отношению к хоккеистам

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России на международные соревнования.

«У меня просто нет слов. Ещё была какая-то надежда, но нам её так и не дали. Сделано так, чтобы все спортсмены отказались от участия в соревнованиях. Я считаю решения МОК дискриминацией по отношению к спортсменам и хоккеистам в частности», — цитирует Третьяка РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее официальный представитель МОК Марк Адамс высказался о новых рекомендациях по допуску российских спортсменов.