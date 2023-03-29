МОК призвал международные федерации оперативно решить вопрос допуска россиян

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Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс высказался о новых рекомендациях по допуску российских спортсменов.
МОК призвал международные федерации оперативно решить вопрос допуска россиян
  • РИА Новости

«Мы сделали им предложение, и теперь они должны решить, хотят ли они следовать этим рекомендациям, но это должно быть оперативно, потому что речь идёт о международных соревнованиях, которые уже идут», — цитирует Адамса пресс-служба МОК.

По его словам, рекомендации международным федерациям касаются предстоящего сезона.

«Я не могу сейчас обрисовать сроки, но мы дали чётко понять, как мы видим развитие ситуации. И вы должны понимать, что не от МОК зависит, кого международные федерации допустят, а кого — нет», — добавил Адамс.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее сообщалось, что МОК не обсуждал статус Исинбаевой и Позднякова в свете новых рекомендаций.

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