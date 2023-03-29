МОК не обсуждал статус Исинбаевой и Позднякова в свете новых рекомендаций

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Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал новые рекомендации по возвращению российских спортсменов к соревнованиям.
МОК не обсуждал статус Исинбаевой и Позднякова в свете новых рекомендаций
  • РИА Новости

«Что касается упомянутых вами людей, то мы этот вопрос не обсуждали», — цитирует Адамса ТАСС.

Он дал понять, что вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков являются членами МОК. 40-летняя уроженка Волгограда — майор Вооружённых сил Российской Федерации, 49-летний спортивный функционер — полковник.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Министерство молодёжи и спорта Украины осудило рекомендации МОК по допуску россиян.

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