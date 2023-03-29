Министерство молодёжи и спорта Украины осудило рекомендации МОК по допуску россиян

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Министерство молодёжи и спорта Украины сделало заявление после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России на международные турниры.
Министерство молодёжи и спорта Украины осудило рекомендации МОК по допуску россиян
  • РИА Новости

«Министерство молодёжи и спорта Украины осуждает частичное изменение позиции Международного олимпийского комитета по поводу недопуска российских и белорусских атлетов на международные спортивные соревнования», — говорится в заявлении.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также на исполкоме МОК было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Москалькова сообщила, что направит обращение в ООН в защиту российских спортсменов.

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