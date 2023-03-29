Москалькова сообщила, что направляет обращение в ООН в защиту российских спортсменов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова планирует направить обращение в ООН в защиту российских спортсменов, после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

«А не много ли условий? Тем более таких, которые грубо нарушают права и свободы наших спортсменов, делая их профессионалами «второго сорта». Citius, Altius, Fortius! Это — девиз Игр. Не место здесь политике и двойным стандартам», — написала Москалькова в Telegram-канале.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также на исполкоме МОК было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее сообщалось, что World Athletics после рекомендаций МОК сохранит отстранение россиян от соревнований.