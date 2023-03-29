World Athletics после рекомендаций МОК сохранит отстранение россиян от соревнований

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В пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) сообщили, что организация не собирается допускать российских спортсменов до международных турниров под своей эгидой.
World Athletics после рекомендаций МОК сохранит отстранение россиян от соревнований
  • РИА Новости

«Позиция организации не изменилась, всё было изложено после заседания нашего совета на прошлой неделе», — приводит слова пресс-службы World Athletics ТАСС.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также на исполкоме МОК было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее сообщалось, что Польша не собирается выполнять рекомендации МОК о допуске российских спортсменов.

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