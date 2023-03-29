World Athletics после рекомендаций МОК сохранит отстранение россиян от соревнований
- РИА Новости
«Позиция организации не изменилась, всё было изложено после заседания нашего совета на прошлой неделе», — приводит слова пресс-службы World Athletics ТАСС.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Также на исполкоме МОК было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.
Ранее сообщалось, что Польша не собирается выполнять рекомендации МОК о допуске российских спортсменов.