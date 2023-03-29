Польша не собирается выполнять рекомендации МОК о допуске российских спортсменов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна не будет выполнять условия Международного олимпийского комитета (МОК) о рекомендациях допустить российских спортсменов на международные соревнования.

«Российских спортсменов нет на спортивных соревнованиях в Польше. Если, основываясь на своей рекомендации, МОК будет требовать участия этих спортсменов, то мы на это не согласимся», — сказал Моравецкий журналистам.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также на исполкоме МОК было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее сообщалось, что FIG может пересмотреть вопрос участия российских гимнастов в международных турнирах.