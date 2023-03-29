FIG может пересмотреть вопрос участия российских гимнастов в международных турнирах

В департаменте по связям с общественностью Международной федерации гимнастики (FIG) сообщили, что организация может пересмотреть вопрос о допуске российских спортсменов на международные соревнования.

«FIG принял к сведению последние рекомендации, направленные МОК 28 марта 2023 года. Организация продолжит следить за сложившейся ситуацией и может пересмотреть эти меры в зависимости от развития обстоятельств», — приводит слова департамента по связям с общественностью FIG РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Матыцин назвал политизированными условия МОК по допуску россиян.