Матыцин назвал политизированными условия МОК по допуску россиян
- РИА Новости
«Мы сегодня видим некое позитивное продвижение по вопросу допуска, но, конечно, те правила, которые предложены, они, конечно же, политизированы и неправомерны», — приводит слова Матыцина ТАСС.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что не покинет спортивное общество «Динамо», несмотря на рекомендации МОК.