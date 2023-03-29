Матыцин назвал политизированными условия МОК по допуску россиян

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о требованиях Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.

«Мы сегодня видим некое позитивное продвижение по вопросу допуска, но, конечно, те правила, которые предложены, они, конечно же, политизированы и неправомерны», — приводит слова Матыцина ТАСС.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что не покинет спортивное общество «Динамо», несмотря на рекомендации МОК.