Далалоян заявил, что не покинет спортивное общество «Динамо», несмотря на рекомендации МОК

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян высказался о требованиях Международного олимпийского комитета (МОК) по участию российских спортсменов в соревнованиях.

«На самом деле верю, что никто не будет поддаваться этим рекомендациям. У нас всех есть ценности. Да, мой клуб «Динамо» представляет силовые структуры. Вся команда вокруг меня — нечто ценное и важное для меня. И из‑за каких‑то рекомендаций я не пойду на то, чтобы уйти из любимого клуба, который представляю всю жизнь», — приводит слова Далалояна «Матч ТВ».

Он также выразил надежду, что большинство спортсменов не будут уподобляться рекомендациям МОК.

«Уверен, наш Олимпийский комитет и министерство спорта будут оспаривать эти рекомендации и будут проводить какую‑то работу, чтобы эти рамки как‑то поменялись», — заключил Далалоян.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Также было принято решение, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Ранее Далалоян рассказал об отношении украинских спортсменов к россиянам.