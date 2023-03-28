Далалоян рассказал об отношении украинских спортсменов к россиянам

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал об отношении украинских спортсменов к россиянам после начала СВО.
Далалоян рассказал об отношении украинских спортсменов к россиянам
  • globallookpress.com
  • © Wang Lili/XinHua

«Со стороны спортсменов нет какого‑то негатива, не считая только украинских спортсменов, которые действительно неровно дышат в нашу сторону, хотя до этого все годы мы были приятелями, друзьями на соревнованиях. Лучше всех общались с ними, а сейчас они отворачиваются от нас, выставляют нас какими‑то…

Я после начала СВО выступал в Италии, и там никто плохого не говорил, а многие даже поддерживали», — приводит слова Далалояна «Матч ТВ».

28 марта глава МОК Томас Бах выступил за участие российских спортсменов в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что в ООН выступили за допуск российских военных к Олимпиаде 2024 года в Париже.

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