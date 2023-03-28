Бах выступил за возвращение россиян на международные соревнования в нейтральном статусе

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту права российских и белорусских спортсменов на возвращение к соревнованиям в нейтральном статусе.
Бах выступил за возвращение россиян на международные соревнования в нейтральном статусе
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает. Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта, больше всего в теннисе, но также в велоспорте, на некоторых соревнованиях по настольному теннису.

Мы наблюдаем это в хоккее, гандболе, в футболе и других американских лигах, но также и в Европе и на других континентах. Ни в одном из этих турниров не было инцидентов, связанных с безопасностью», — приводит слова Баха Reuters.

28 марта исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде в Париже.

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