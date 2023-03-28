Daily Mail: России могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде в Париже

Российским спортсменам могут запретить участие в командных игровых видах спорта на Олимпиаде в Париже.

По информации Daily Mail, запрет на допуск футболистов, гандболистов и волейболистов является одной из рекомендаций для международных федераций.

25 января глава МОК Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям 28 марта.

Ранее президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв обратился к международным спортивным организациям.