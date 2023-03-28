Кремлёв призвал международные организации быть независимыми

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв обратился к международным спортивным организациям.
Кремлёв призвал международные организации быть независимыми
  • РИА Новости

«Призываю не заниматься глупостями и не быть чьим‑то инструментом, призываю каждую международную федерацию быть независимой и защищать свой устав», — цитирует Кремёва «Матч ТВ».

Напомним, что IBA допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры выступают под национальными флагами, в случае их победы исполняется гимн страны.

Ранее Кремлёв заявил, что российские спортсмены должны выступать под своим флагом на международных турнирах.

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