Кремлёв призвал международные организации быть независимыми

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв обратился к международным спортивным организациям.

«Призываю не заниматься глупостями и не быть чьим‑то инструментом, призываю каждую международную федерацию быть независимой и защищать свой устав», — цитирует Кремёва «Матч ТВ».

Напомним, что IBA допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры выступают под национальными флагами, в случае их победы исполняется гимн страны.

Ранее Кремлёв заявил, что российские спортсмены должны выступать под своим флагом на международных турнирах.