Кремлёв призвал международные организации быть независимыми
- РИА Новости
«Призываю не заниматься глупостями и не быть чьим‑то инструментом, призываю каждую международную федерацию быть независимой и защищать свой устав», — цитирует Кремёва «Матч ТВ».
Напомним, что IBA допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры выступают под национальными флагами, в случае их победы исполняется гимн страны.
Ранее Кремлёв заявил, что российские спортсмены должны выступать под своим флагом на международных турнирах.