Кремлёв заявил, что российские спортсмены должны выступать под своим флагом на международных турнирах

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался об участии российских и белорусских спортсменов под своим флагом на международных турнирах.

«Спортсмены должны участвовать в соревнованиях. Это не должно быть привилегией, которая выдаётся в зависимости от обстоятельств. Каждая международная ассоциация должна иметь эти стандарты. IBA, как международная ассоциация, должна защищать каждого спортсмена», — приводит слова Кремлёва Reuters.

По словам главы IBA, для спортсменов важнее всего, когда звучит гимн и поднят флаг их страны.

«МОК может давать рекомендации. В их уставе чётко написано, что нельзя ни наказывать спортсмена, ни ущемлять его права», — подытожил он.

Напомним, что IBA допустила россиян и белорусов к международным соревнованиям. Боксёры будут выступать под национальными флагами, в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Ранее Кремлёв высказался о бойкоте чемпионатов мира со стороны Федерации бокса США.