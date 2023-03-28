В ООН выступили за допуск российских военных к Олимпиаде 2024 года в Париже

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Спецдокладчик ООН в области культурных прав Александра Ксантаки заявила, что не стоит отстранять всех российских солдат и военных от Олимпийских игр в Париже.
В ООН выступили за допуск российских военных к Олимпиаде 2024 года в Париже
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Я не думаю, что имеет смысл отстранять всех российских солдат и всех российских военных. Это дискриминация, потому что было много других спортсменов из других стран, которые участвовали в активных боевых действиях, и их никогда не отстраняли.

Однако каждый спортсмен должен быть отстранён, если он будет признан виновным в зверствах, серьёзных нарушениях прав человека во время боевых действий, включая преступления против человечности и геноцид. А также могут быть отстранены те спортсмены, которые будут признаны виновными в пропаганде боевых действий, но в индивидуальном порядке.», — приводит слова Ксантаки Inside The Games.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит вопрос о допуске спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.

25 января глава МОК Томас Бах призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее Бах выступил за участие российских спортсменов в нейтральном статусе.

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