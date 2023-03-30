Васильев считает, что Бах разрушил олимпийское движение

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах разрушил олимпийское движение.
Васильев считает, что Бах разрушил олимпийское движение
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«Мы видим призывы, в частности норвежских биатлонистов, не допускать наших спортсменов, даже тех, кто не имеет никакого отношения к СВО. За это спасибо нужно сказать как раз Томасу Баху, который всё разрушил», — цитирует Васильева ТАСС.

Он также подчеркнул, что атлеты должны не высказываться на политические темы, а соревноваться между собой. 

«В этот процесс их вовлёк именно он, чем и разрушил основополагающий олимпийский тезис о том, что спорт должен находиться вне политики», — заключил Васильев.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее сообщалось, что Польша намерена потребовать от российских спортсменов осуждения СВО для участия в Евроиграх.

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