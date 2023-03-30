Журова: польские политики настроены давить на российских спортсменов до конца

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление министра спорта Польши Камиля Бортничука о том, что страна намерена потребовать от российских спортсменов осуждения специальной военной операции для допуска к Европейским играм, которые пройдут с 21 июня по 2 июля в Кракове.

«Это было ожидаемо, что они выкатят такую бумажку. Польские политики настроены давить на российских и белорусских спортсменов до конца. Видимо, нашли самый эффективный способ давления — заставить ответить россиян перед законом. Поэтому здесь встаёт закономерный вопрос: а нужно ли участвовать в этих Европейских играх, где вынуждают нарушать закон? Это нарушение прав человека», — заявила Журова RT.

Ранее Журова отреагировала на слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что страна не собирается выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.