Журова — о заявлении министра спорта Польши: пусть они нарушают права своих спортсменов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что страна не собирается выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Пусть они нарушают права своих спортсменов. Мне интересно, как сами польские участники Олимпийских игр относятся к этому вопросу. Допустим, если наши и белорусы всё-таки поедут на Олимпиаду. Они что, лишат своих спортсменов Олимпийских игр назло врагам? Это больше походит на анекдот: «Я сегодня обманул кондуктора: заплатил — и не поехал». Это выглядит достаточно странно.

Тем более Польша вообще не сторона конфликта. Они пытаются манипулировать своими спортсменами ради того, чтобы шантажировать МОК, ради того, чтобы быть участниками повестки, делают спортсменов заложниками. Это просто сотрясание воздуха на ровном месте. Говорить всегда очень удобно, посмотрим, что будет на деле», — заявила Журова RT.

Ранее сообщалось, что Польша намерена потребовать от российских спортсменов осуждения СВО для участия в Евроиграх.