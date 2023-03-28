«В надлежащее время»: в МОК отложили вопрос об участии российских спортсменов в ОИ-2024 в Париже

Международный олимпийский комитет отложил вопрос о допуске спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпийских играх в Париже и Милане. Как заявил президент МОК Томас Бах, решение будет принято в надлежащее время на основании соблюдения предписанных требований. Кроме того, организация опубликовала перечень рекомендаций по допуску российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

28 марта в Лозанне должно было состояться событие, имеющее важнейшее значение для российского спорта. Как сообщалось в СМИ, на заседании исполкома МОК планировалось обсудить возможное участие отечественных атлетов в летней Олимпиаде в Париже и зимних Играх в Милане и Кортине-д’Ампеццо. И хотя изначально ожидалось, что по итогам мероприятия будет вынесен окончательный вердикт, этого не произошло. Глава комитета Томас Бах сообщил, что решение будет принято «в надлежащее время», но при этом обозначил критерии, при выполнении которых россияне могут надеяться попасть на соревнования.

Предпосылки к допуску россиян до Олимпиады в Париже возникли незадолго до начала заседания, когда в СМИ появились высказывания Баха. В ходе вступительной речи на заседании исполкома тот выразил мнение, что выступление отечественных спортсменов на международных соревнованиях не создаёт серьёзных проблем и активно практикуется в ряде видов.

«Мы наблюдаем это практически каждый день в различных видах спорта, прежде всего в теннисе, в велоспорте, а также в некоторых соревнованиях по настольному теннису. Мы видим это в хоккейных, гандбольных, футбольных и других лигах не только в США, но и в Европе, а также на других континентах. Ни на одном из таких турниров не произошло ни одного инцидента, связанного с безопасностью», — приводит слова Баха Reuters.

Глава МОК также подчеркнул, что в нынешних реалиях вынести устраивающее все стороны решение невозможно, поэтому необходимо искать консенсус.

«Власти, на территории стран которых проходят соревнования, за очень редким исключением выдают визы российским и белорусским спортсменам и игрокам, а в других странах им даже выдают разрешения на работу. Мы не сможем найти решение, которое устраивало бы всех. С этим, пожалуй, придётся смириться», — заключил Бах.

Правда, некоторые поспешили не согласиться с позицией функционера. Так, известный в прошлом хоккеист Доминик Гашек в оскорбительной форме раскритиковал Баха и назвал его «либо ненормальным, либо коррумпированным», а ещё дальше пошли фехтовальщики. 318 представителей данного вида спорта написали коллективное письмо в МОК и Международную федерацию фехтования (FIE) с требованием не позволить россиянам и белорусам выступать на первенствах.

В итоге, точка так и не была поставлена. В ходе пресс-конференции Бах заявил, что участие россиян и белорусов на Играх в Париже, а также Милане и Кортине-д’Ампеццо не обсуждалось и оставил за МОК право вынести окончательный вердикт в «надлежащий момент». Даже в том случае, если к этому моменту те уже успешно пройдут отбор и квалифицируются на первенство.

«На протяжении всего периода применения Международными спортивными федерациями вышеупомянутых исключений МОК будет внимательно следить за полным выполнением этих рекомендаций всеми заинтересованными сторонами. Результаты этой процедуры мониторинга станут важным фактором при принятии МОК решения относительно участия спортсменов с российским или белорусским гражданством в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане», — подчеркнул Бах.

Речь идёт о рекомендациях, которые попросили обозначить международные федерации на случай возможного допуска к турнирам атлетов из России и Белоруссии. И хотя Бах подчеркнул, что окончательное решение будут принимать конкретные организации и призвал основываться на спортивных принципах, сообщил о формировании перечня пунктов, выполнение которых считает необходимым.

Согласно списку, к выступлению на международных соревнованиях рекомендуется не допускать россиян и белорусов, поддерживающих СВО на Украине, а также связанных с вооружёнными силами и органами национальной безопасности. Причём в первом пункте речь идёт о публичных заявлениях, демонстрации символов и участиях в различного рода мероприятиях, так или иначе связанных со спецоперацией. Как сообщили в МОК, для контроля за соблюдением данного правила следует создать особые комиссии.

При этом даже в случае выполнения данных требований, россияне и белорусы смогут заявляться на турниры лишь в качестве нейтральных спортсменов и сугубо в индивидуальных дисциплинах. МОК рекомендует не допускать россиян к участию в международных соревнованиях в командных видах спорта

Также в МОК заявили, что санкции в отношении правительств остаются в силе, вследствие чего чиновники и государственные деятели обеих стран не могут быть приглашены или аккредитованы на соревнования, а на территории этих стран запрещено проводить первенства. Также в комитете обратились и к организаторам, напомнив им о запрете демонстрации флагов России и Белоруссии, а также исполнения их гимнов.

Таким образом, подтвердилась позиция МОК, озвученная ещё в январе 2023-го. Тогда уже говорилось о намерении частично снять запрет с россиян и белорусов на выступления в турнирах, но только при условии соблюдения ряда требований. Тогда среди них также назывались запрет допуск для лиц, поддерживающих СВО.