В МОК рекомендовали международным федерациям создать комиссии по вопросу допуска россиян на соревнования

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Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл рекомендовал международным федерациям создать независимые комиссии по вопросу допуска российских спортсменов на турниры.
В МОК рекомендовали международным федерациям создать комиссии по вопросу допуска россиян на соревнования
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Что касается международных федераций, то мы рекомендуем им гармоничный подход к данной ситуации. Мы советуем федерациям создать независимые панели под надзором руководства соответствующих федераций», — сказал Макконнелл на пресс-конференции по итогам заседания исполкома организации.

Также по итогам исполкома МОК оставил в силе санкции против России, касающиеся запрета символики и проведения турниров.

Организация рекомендовала не допускать россиян к участию в международных соревнованиях в командных видах спорта.

Ранее Бах заявил, что МОК отложил решение по участию российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

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