В МОК рекомендовали международным федерациям создать комиссии по вопросу допуска россиян на соревнования

Спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл рекомендовал международным федерациям создать независимые комиссии по вопросу допуска российских спортсменов на турниры.

«Что касается международных федераций, то мы рекомендуем им гармоничный подход к данной ситуации. Мы советуем федерациям создать независимые панели под надзором руководства соответствующих федераций», — сказал Макконнелл на пресс-конференции по итогам заседания исполкома организации.

Также по итогам исполкома МОК оставил в силе санкции против России, касающиеся запрета символики и проведения турниров.

Организация рекомендовала не допускать россиян к участию в международных соревнованиях в командных видах спорта.

Ранее Бах заявил, что МОК отложил решение по участию российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.