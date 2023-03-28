В МОК рекомендовали международным федерациям создать комиссии по вопросу допуска россиян на соревнования
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«Что касается международных федераций, то мы рекомендуем им гармоничный подход к данной ситуации. Мы советуем федерациям создать независимые панели под надзором руководства соответствующих федераций», — сказал Макконнелл на пресс-конференции по итогам заседания исполкома организации.
Также по итогам исполкома МОК оставил в силе санкции против России, касающиеся запрета символики и проведения турниров.
Организация рекомендовала не допускать россиян к участию в международных соревнованиях в командных видах спорта.
Ранее Бах заявил, что МОК отложил решение по участию российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.