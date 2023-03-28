МОК отложил решение по участию российских спортсменов в международных соревнованиях

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что организация отложила решение по участию российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях.
МОК отложил решение по участию российских спортсменов в международных соревнованиях
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Вопрос допуска россиян к участию в Олимпиаде в Париже сегодня не обсуждался», — заявил глава МОК на пресс-конференции по итогам исполкома организации.

При этом Бах отметил, что МОК может решить вопрос участия россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года впоследствии, даже если спортсмены пройдут отбор по правилам своей федерации.

Решение было принято на исполкоме МОК, который прошёл 28 марта.

Ранее в Федерации фехтования России раскритиковали подписавших письмо Баху фехтовальщиков.

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