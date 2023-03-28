В Федерации фехтования России раскритиковали подписавших письмо Баху фехтовальщиков

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов раскритиковал фехтовальщиков, подписавших письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Посмотрите, кто подписал письмо, — Украина, Польша. Они пытаются использовать все возможные варианты, чтобы не допустить нас. У политиков должны возникать политические вопросы, а у спортсменов — спортивные.

Раз спортсмены сейчас занимаются политикой, то не хотят видеть конкурентов. Самое смешное, что где-то после 300-го спортсмена идут анонимы, которые пишут в МОК. Так можно ещё человек 500 туда добавить. Это же глупость», — приводит слова Мамедова «РИА Новости».

28 марта стало известно, что 318 фехтовальщиков обратились в МОК и Международную федерацию фехтования (FIE) с просьбой пересмотреть решение о возвращении спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.

Ранее сообщалось, что власти Украины, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии выступили против того, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпиаде-2024 в Париже.