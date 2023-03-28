Sky: Украина и ещё четыре страны призвали МОК не допускать Россию на Олимпиаду

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Власти Украины, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии выступили против того, чтобы российские спортсмены участвовали в Олимпиаде-2024 в Париже.
Sky: Украина и ещё четыре страны призвали МОК не допускать Россию на Олимпиаду
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Об этом сообщает Sky News.

28 марта в швейцарской Лозанне исполком МОК обсуждает возможность возвращения россиян и белорусов на международные соревнования.

При этом МОК может лишь дать рекомендацию по этому вопросу, решение об участии спортсменов из России и Белоруссии будут принимать спортивные федерации.

Ранее глава МОК Томас Бах выступил за участие российских спортсменов в нейтральном статусе.

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