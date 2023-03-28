Sky: Украина и ещё четыре страны призвали МОК не допускать Россию на Олимпиаду
- AFP
- © Fabrice COFFRINI
Об этом сообщает Sky News.
28 марта в швейцарской Лозанне исполком МОК обсуждает возможность возвращения россиян и белорусов на международные соревнования.
При этом МОК может лишь дать рекомендацию по этому вопросу, решение об участии спортсменов из России и Белоруссии будут принимать спортивные федерации.
Ранее глава МОК Томас Бах выступил за участие российских спортсменов в нейтральном статусе.