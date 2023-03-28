Более 300 фехтовальщиков обратились в МОК и FIE с просьбой не возвращать россиян на соревнования

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318 фехтовальщиков обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию фехтования (FIE) с просьбой пересмотреть решение о возвращении спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования.
Более 300 фехтовальщиков обратились в МОК и FIE с просьбой не возвращать россиян на соревнования
  • Gettyimages.ru
  • © David Madison

«С пренебрежением к голосам спортсменов вы позволили России и Белоруссии вернуться к соревнованиям. Это очевидное нарушение позиции МОК», — приводит текст письма Reuters.

10 марта стало известно, что конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

28 марта исполком МОК рассмотрит вопрос допуска спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что руководство Федерации фехтования Украины приняло решение отказаться от участия в международных турнирах из-за допуска спортсменов из России и Белоруссии.

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