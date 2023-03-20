Украина бойкотирует все турниры по фехтованию с участием россиян
«Было принято решение не принимать участия украинским спортсменам, тренерам и судьям в турнирах, на которые допущены россияне и белорусы», — говорится в заявлении пресс-службы ФФУ.
Финляндия и Германия накануне сообщили об отмене турниров на территории своих стран в связи с допуском российских и белорусских фехтовальщиков до международных стартов.
10 марта стало известно, что конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.
Ранее сообщалось, что спортсмены сборной США по фехтованию выступили против участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах.