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Украина бойкотирует все турниры по фехтованию с участием россиян

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Руководство Федерации фехтования Украины (ФФУ) приняло решение отказаться от участия в международных турнирах из-за допуска спортсменов из России и Белоруссии.

«Было принято решение не принимать участия украинским спортсменам, тренерам и судьям в турнирах, на которые допущены россияне и белорусы», — говорится в заявлении пресс-службы ФФУ.

Финляндия и Германия накануне сообщили об отмене турниров на территории своих стран в связи с допуском российских и белорусских фехтовальщиков до международных стартов.

10 марта стало известно, что конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что спортсмены сборной США по фехтованию выступили против участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах.



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