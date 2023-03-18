Фехтовальщики США записали ролик против допуска россиян на международные турниры

Спортсмены сборной США по фехтованию выступили против участия российских и белорусских спортсменов на международных турнирах.

В ролике спортсмены одинаково ответили на один и тот же вопрос: «Вы согласны с решением допустить Россию и Белоруссию до международных соревнований?» Ответ: «Нет, я не согласен/не согласна».

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию в знак протеста против участия сборной России.