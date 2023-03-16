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Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию в знак протеста против участия сборной России

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Президиум Федерации фехтования Германии (DFB) провёл консультации с местными организаторами и проинформировал о своём решении Международную федерацию фехтования (FIE). Соревнования должны были пройти с 5 по 6 мая в Таубербишофсхайме.
Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию в знак протеста против участия сборной России
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Обсуждения последних дней после решения конгресса FIE снова разрешить участие в соревнованиях фехтовальщиков из России и Белоруссии вызвали бурные дискуссии как внутри страны, так и за её пределами. Теперь мы хотим дать чёткий сигнал, что нам хотелось бы другого результата и что мы всё ещё видим большое количество открытых вопросов, которые сделали проведение турнира невозможным.

Как бы нам ни хотелось представить наших лучших спортсменок немецкой публике и дать им возможность использовать домашнее преимущество на пути к Олимпийским играм в Париже, обстоятельства не позволяют принять другое решение», — заявила глава DFB Клаудия Бокель.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что российские фехтовальщики будут подавать документы для участия в Кубке мира в Польше.

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