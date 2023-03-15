Российские фехтовальщики будут подавать документы для участия в Кубке мира в Польше
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«Документы на визы в Польшу собираются. Если не дадут? Пускай не дадут. Будем подавать», — цитирует Мамедова РИА Новости.
10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.
Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.
Соревнования пройдут с 21 по 23 апреля в польском городе Познань. Они являются квалификационными на Олимпиаду-2024 в Париже.
Ранее в Германии раскритиковали FIE за допуск российских фехтовальщиков на международные турниры.