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Российские фехтовальщики будут подавать документы для участия в Кубке мира в Польше

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Глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил, что спортсмены собирают документы на получение виз в Польшу для возможного участия в этапе Кубка мира.
Российские фехтовальщики будут подавать документы для участия в Кубке мира в Польше
  • Gettyimages.ru

«Документы на визы в Польшу собираются. Если не дадут? Пускай не дадут. Будем подавать», — цитирует Мамедова РИА Новости.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.

Соревнования пройдут с 21 по 23 апреля в польском городе Познань. Они являются квалификационными на Олимпиаду-2024 в Париже.

Ранее в Германии раскритиковали FIE за допуск российских фехтовальщиков на международные турниры.

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