В Германии раскритиковали FIE за допуск российских фехтовальщиков на международные турниры

В комитете немецкого бундестага по делам спорта отреагировали на решение конгресса Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян на международные соревнования.

«Решение о допуске — это неверный путь. Кроме того, мы заявили на уровне FIE о проблеме, связанной с тем, что Россия годами оказывает влияние на спорт через олигархов и выделяет на это большие суммы денег», — говорится в заявлении.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, как в МОК отреагировали на решение FIE о допуске российских фехтовальщиков на международные турниры.