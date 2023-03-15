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В Германии раскритиковали FIE за допуск российских фехтовальщиков на международные турниры

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В комитете немецкого бундестага по делам спорта отреагировали на решение конгресса Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян на международные соревнования.
В Германии раскритиковали FIE за допуск российских фехтовальщиков на международные турниры
  • Gettyimages.ru
  • © Sefa Karacan/Anadolu Agency

«Решение о допуске — это неверный путь. Кроме того, мы заявили на уровне FIE о проблеме, связанной с тем, что Россия годами оказывает влияние на спорт через олигархов и выделяет на это большие суммы денег», — говорится в заявлении.

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, как в МОК отреагировали на решение FIE о допуске российских фехтовальщиков на международные турниры.

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