В Германии раскритиковали FIE за допуск российских фехтовальщиков на международные турниры
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«Решение о допуске — это неверный путь. Кроме того, мы заявили на уровне FIE о проблеме, связанной с тем, что Россия годами оказывает влияние на спорт через олигархов и выделяет на это большие суммы денег», — говорится в заявлении.
10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.
Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.
Ранее сообщалось, как в МОК отреагировали на решение FIE о допуске российских фехтовальщиков на международные турниры.