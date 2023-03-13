В МОК отреагировали на решение FIE о допуске российских фехтовальщиков на международные турниры

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на решение конгресса Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян на международные соревнования.

«МОК принял к сведению решение FIE. Консультации со всеми заинтересованными сторонами олимпийского движения — представителями спортсменов, 206 национальными олимпийскими комитетами и международными федерациями — в рамках демократического процесса принятия решений всё ещё продолжаются», — приводит тест заявления «Матч ТВ».

10 марта стало известно, что конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

Решение об этом было принято на специальном собрании, которое прошло в режиме онлайн.

Ранее глава СБР заявил, что решение FIE может послужить толчком для принятия подобных решений со стороны Международного союза биатлонистов (IBU) и других федераций.